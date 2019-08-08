Son Dakika Haberleri: Didim-Leros seferleri başlıyor
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Didim-Leros seferleri başlıyor

1 saat önce

Didim'de bulunan özel bir tur şirketi, Yunanistan'ın Kos Adası seferlerinden sonra Leros Adası'na da sefer düzenledi.

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Didim'de bulunan özel bir tur şirketi, Yunanistan'ın Kos Adası seferlerinden sonra Leros Adası'na da sefer düzenledi.

Sezon boyunca sadece 2 defa olacak Leros Adası, seferleri 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Leros Adası seferleri D-Marin'den 11.00'de hareket ederken, geri dönüş için Leros Adasından 20.00'da hareket edecek.

Kos seferleri saatleri değişti

Didim Marina'dan her hafta Salı günü Yunanistan'ın Kos Adasına düzenlenen seferler 20 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde Marina'dan hareket saat 10.00'dan 08.00'e alırken, Kos Adasından dönüş saati 17.00 olarak belirlendi. - AYDIN
Yunanistan, Didim, Kos, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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