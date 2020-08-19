Didim Mavişehir Halk Marinası açıldı - Son Dakika

Aydın'ın turizm ve balıkçılıkla ünlü Didim ilçesinde küçük balıkçı esnafı ve hobi balıkçılarına özel yapılan Didim- Mavişehir Halk Marinası törenle hizmete girdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP Aydın Milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah edilen Azmak Deresi üzerindeki alanda yaklaşık 100 teknenin barınabileceği halk marinası bölgeye kazandırıldı. Açılışta konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, yapamayacakları hiçbir şeyi taahhüt etmediklerini, taahhüt ettiklerini de programlı olarak yaptıklarını ve Büyükşehir ile uyum içindeki çalışmalarını Didim'e yansıttıklarını ifade etti. Engeller çıkarılmasına rağmen hizmete devam edeceklerini de ifade eden Başkan Atabey, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerden faydalanma alışkanlığımız maalesef ki yok. Bu tesisin buna hizmet etmesini bekliyoruz. Balıkçılıkla geçimini sağlayan aileler ve hobi balıkçıları bu tesisten hem en uygun fiyatlı hizmete hem de her türlü imkana sahip olacak" dedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz da Aydın'ın Büyükşehir statüsün kabul edilmesinden itibaren tüm ilçelere hizmetleri götürdüklerini, Didim'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının bunun örneğini oluşturduğunu söyledi. Karakoz, "Mavişehir Halk marinası, denizlerimizdeki amatör balıkçılığı geliştirecektir. Yeni kuşaklara denizi sevdirmesine neden olacaktır. Didim ve çevresine hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından marinanın açılışı yapıldı. - AYDIN