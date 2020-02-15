Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı - Son Dakika

Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı

6 saat önce

Didim İlçe Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanan Hayırseverler Camisi içerisinde faaliyete geçen Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.

Didim Müftülüğü Gençlik Merkezi dualarla açıldı, System.String[]

Didim İlçe Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanan Hayırseverler Camisi içerisinde faaliyete geçen Gençlik Merkezi dualarla hizmete açıldı.


Açılışa Didim Kaymakamı Mehmet Mehmet Türköz, Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Aydın İl Müftü vekili Hulusi Kömürcüoğlu, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Didim İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Daire amirleri, Didim Müftülüğü Personeli, Didim İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kur'an Kursu öğreticileri ile hayırseverler katıldı.


Açılış öncesinde Didim İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız Samet Bufran tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Ardından konuşan Didim İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam Gençlik merkezinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamını da getireceklerini belirterek "Bizler hayırsever vatandaşlarımızı yanımıza alarak bu merkezi kazandırdık. Burası oturma, konuşma ve sorunları ele alma yeri olacak. Muhabbet etme yeri burası, sadece gençleri değil, gönlü genç olan herkesi ağırlayacak. Burada maddi ve manevi emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin devletine ve milletine hayırlı evlatlar olması için çalışacağız. Bu bir başlangıç ve diğer camilerde de bunları yapmak için çalışacağız" dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, "Camimiz ismi gibi hayırseverlerin katkılarıyla güzel işler yapıldı. Burası küçükte olsa hizmet verecek. Ülkemiz büyük bir ülke ve en büyük sermayemiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Devletin her kurumu gençlik için bir şeyler yapıyor. Gençlerimizi manevi yönden eğitmek için çalışılacak. Devletimizin gençler için çalışıyor. Kültürel yozlaşmayı önlemek adına gençlerimizin geleceğe hazırlamak adına bu merkezin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit tarafından dualar edildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi. - AYDIN

Hasan Huseyin, Kuşadası, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
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