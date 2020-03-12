Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti - Son Dakika

Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti

7 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarından Mutfak Şefi Okan Öztürk ile Pasta Şefi Murat Tütüncü sunum gerçekleştirdi.

Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarından Mutfak Şefi Okan Öztürk ile Pasta Şefi Murat Tütüncü sunum gerçekleştirdi.


Moderatörlüğünü Didim MYO mezunlarından Öğretim Görevlisi Mehmet Taş'ın yaptığı söyleşi MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Pasta Şefi Murat Tütüncü, 'Kakao Çekirdeğinden Çikolatay' konulu sunumu katılımcıların ilgisini çekti.


2010 yılı mezunlarından olan Mutfak Şefi Okan Öztürk de, öğrencilik yıllarından ve kariyer sürecinden bahsederek önemli bilgiler paylaştı.


Söyleşi, teşekkür belgesi verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Murat Tütüncü, Okan Öztürk, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:08 Erdemli'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi
17:08 Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı
17:07 Motaş'tan geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları
17:07 AİÇÜ'de "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi
17:06 Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden olan kocaya yine müebbet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim MYO'da Gastronomi söyleşisi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]