Son Dakika Haberleri: Didim MYO, Zeytin Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti
Son Dakika Güncel Didim MYO, Zeytin Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

Didim MYO, Zeytin Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti

1 saat önce

13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali'nde stant açarak, hem yüksekokulun tanıtımını yaptı hem de zeytin ve zeytinyağı ile yapılan yiyecekleri sundu.

Didim MYO, Zeytin Festivali'nde ADÜ'yü temsil etti, System.String[]

13 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali'nde stant açarak, hem yüksekokulun tanıtımını yaptı hem de zeytin ve zeytinyağı ile yapılan yiyecekleri sundu.


Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen etkinlik; kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmalarıyla başladı.


Açılış töreninin ardından protokolde bulunanlar ve vatandaşlar stantları gezdiler. Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı ve Aşçılık Programı Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek, standa gelen ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunup ürünler hakkında bilgiler verdiler. - AYDIN

Zeytin, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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