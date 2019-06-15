Son Dakika Haberleri: Didim Orman Kampı hizmet vermeye devam edecek
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Didim Orman Kampı hizmet vermeye devam edecek

1 saat önce

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tavşan Burnu Tabiat Parkı'nın (Orman Kampı) yeni ihale süreci tamamlanıncaya kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

Didim Orman Kampı hizmet vermeye devam edecek, System.String[]
Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tavşan Burnu Tabiat Parkı'nın (Orman Kampı) yeni ihale süreci tamamlanıncaya kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunca da bilindiği üzere; belediyemizce yürütülmekte olan Tavşan Burnu Tabiat Parkı (Orman Kampı) işletmecilik hizmetimiz 16 Haziran 2019 tarihinde sözleşme süremizin tamamlanması sebebi ile sona ermekteydi. Başkanımız A.Deniz Atabay'ın yoğun uğraşı ve kamu kurumlarının duyarlılığı sayesinde, Tavşan Burnu Tabiat Parkı işletmecilik işleri için yapılacak olan yeni ihale sonuçlanıncaya kadar, "Didim Belediye Başkanlığı" ile "Tarım ve Orman Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü" arasında imzalanan mevcut sözleşme ve şartname hükümlerine bağlı kalınarak belediyemizce işletilmesine devam edilmesi için Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger tarafından onay verilmiştir. Tüm Didimliler ile Orman kampı severlere duyurulur. Ayrıca bu hususta duyarlı davranan tüm kamu kurumlarına teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
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