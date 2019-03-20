Son Dakika Haberleri: Didim Polisinden Kaçamadı

Didim Polisinden Kaçamadı

9 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı.

Didim Polisinden Kaçamadı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Didim ilamat masasınca "herkesin girebileceği yere bırakmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık" suçundan aranması bulunan H.K adlı şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadesi alınan H. K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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