Didim Polisinden Kaçamadı
9 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranması olan şahsı yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Didim ilamat masasınca "herkesin girebileceği yere bırakmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık" suçundan aranması bulunan H.K adlı şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadesi alınan H. K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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