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Didim polisinden skunk operasyonu: 4 gözaltı

13 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 170 gram skunk uyuşturucu maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Didim polisinden skunk operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 170 gram skunk uyuşturucu maddesiyle yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, Efeler Mahallesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 8 parça naylon poşete sarılı toplam 170 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, adreste bulunan Ö.A., Y.A., G.Y. ve C.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.A., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
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