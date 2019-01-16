Son Dakika Haberleri: Didim Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

Didim Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Didim Polisinden Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesi yakalanarak gözaltına alınan M.B.A., Ü.İ. ve D.K. isimli şahıslardan Ü.İ. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilere ait ikamette yapılan aramada 6 parça halinde toplam 89,32 gram skunk maddesi, 2 fişek halinde 0.48 gram metamfetamin maddesi, 12 adet ectasy hap, 1 adet içime hazır tütünle karışık skunk maddesi, kenevir bitkisi tohumları, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 890 TL para ele geçirildi.

İfadelerine başvurulan şüphelilerden M.N.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:18 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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