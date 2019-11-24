Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satıcıların göz açtırmadı. Son olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara istinaden hedef adreste yapılan aramada; toplam 4.089 gram preslenmiş vaziyette Skunk maddesi, 897 adet yeşil sarı renklerde prada ibareli ectacy maddesi, 1.79 gram metamfetamin maddesi ile 1 Adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K., M.S.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN