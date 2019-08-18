Didim sahillerinde yoğunluk
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:59 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.
Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.
Turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı
'nda yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.
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