Son Dakika Haberleri: Didim sahillerinde yoğunluk
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Didim sahillerinde yoğunluk

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.
Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.
Turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.
Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:59 Kaynak: AA
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