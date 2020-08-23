Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor - Son Dakika

Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor

Aydının Didim ilçesinde belediyenin giderlerinin azaltılması, kurumsal yerinde üretim daha hızlı hizmet anlayışıyla kurulan beton santraliyle Didim'in sokakları yeni bir çehreye kavuşuyor.

Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde belediyenin giderlerinin azaltılması, kurumsal yerinde üretim daha hızlı hizmet anlayışıyla kurulan beton santraliyle Didim'in sokakları yeni bir çehreye kavuşuyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın belediyenin kendi betonunu üretmesi anlamında çalışmasını başlattığı beton santrali 2019 yılında kurularak faaliyet geçti. Belediyesi bünyesinde kurulan beton santrali ile belediyenin giderleri azalırken, hem de yerinde ve hızlı üretim ile hizmetler daha hızlı şekilde yerine getiriliyor.

Belediye garajı içerisinde 8 bin metrekare alan üzerine kurulan beton santrali ihalesi sürecinin tamamlanmasının ardından 2019 Aralık ayında tamamlanarak hizmete açıldı. Santralin kurulu alanda Agrega biriktirme alanları, beton santral ekipmanları, acil toplanma alanları, çöktürme havuzu, transmikser ve beton pompası park alanı ile araç ve yaya yolları yer alıyor. Beton santralinin 60 m3/h kapasiteye sahip olurken, belediyenin yol, kaldırım, park ve bahçeler için ihtiyacı olan betonu temin ediyor.

Hazır beton santrali ekipmanlarının kurulması, laboratuar ekipmanlarını satın alınması, laboratuar binasının tadilatı, trafo tesisinin kurulması ve elektrik tesisatlarının yapılması, sah zemin beton işçiliği dahil olmak üzere 1 milyon 515 bin TL'ye mal olan santralde bir makine mühendisi, bir kalite kontrol operatörü, bir meydancı ve bir yükleyici iş makinesi operatörü çalışıyor.

"Kurumsal bir adım attık"

Beton santralinin açıldığı günden bu yana faaliyette olduğunu kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Kurumsal kimliğin sağlanması noktasında belediyemizde bir çok adım attık. Araç ve ekipmanlarımızı yeniledik ve makine parkurumuzu güçlendirdik. Bunun yanı sıra ilçe genelinde kaldırım ve yol çalışmaları ile projelerimizde belediyeye yük getiren betonun maliyetini düşürmek adına böyle bir adım attık ve ilçemize bir beton santrali kazandırdık. Beton santrali kısa sürede maliyetini çıkartacak bir konumda; daha sonraki yıllarda ise avantajlı konuma geçeceğiz"dedi.

Beton santralinin kurulmasıyla artık belediyenin iş ve hizmetlerinde kendi imkan ve olanaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Atabay "İlçemizin değişimi ve gelişimi noktasında eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu noktada beton santralinin ilçemize katkısı ilerleyen süreçte çok daha iyi anlayacağız. Yapacağımız yeni projeler ve atılımlarla santralin katkısını birlikte göreceğiz" dedi. - AYDIN

Aralık, Didim, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü         
01:36
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı         
23:59
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok         
18:53
4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı 4 takla atan otomobilden yara almadan çıkan minik Ayça, korkudan anne ve babasının elini bırakmadı         
18:38
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu         
18:33
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı         
15:58
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır         
09:53
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 15:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei