Son Dakika Haberleri: Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı

Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı

2 saat önce

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza; Didim TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke- Bodrum karayolunda seyir halinde olan özel bir firmaya ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile Sacid Özerol yönetimindeki 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Otomobil sürücüsü Sacid Özerol ile araçta bulunan eşi Aynur Özerol ağır yaralı olarak ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
E-5'te ilginç kaza! İETT şoförü kendisine çarpan aracı bariyerlere sıkıştırdı Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim TOKİ kavşağında feci kaza2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]