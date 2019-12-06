Didim Travel Turkey'de yerini aldı

İzmir'de 5 Aralıkta kapılarını açan ve 7 Aralık tarihine kadar açık kalacak olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde, Didim de yer aldı



Kapılarını 13.kez açan, 43 ülkeden bin 300 katılımcıyı bir araya getirdiği, Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresinde 'Didim Standı' açıldı.



Fuara Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, DİTAB Başkan Vekili Vefa Berk Tezsezener, Turizm Derneği, siyasi parti ve oda temsilcileri katıldı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Didim standında, ilçemizi tanıtıcı broşürler ve materyaller dağıtıldı.



6 Aralık Cuma günü Saat 14.00'da düzenlenen turizm kokteylinde, fuarda yerli ve yabancı turizmcilerle bir araya gelen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay "Didim Belediyesi olarak, A Holdeki açmış olduğumuz Didim standımızda ilçemizin tarihi ve turistik değerlerinin yanı sıra hayata geçireceğimiz projelerimizi ziyaretçilere tanıtıyor, önümüzdeki turizm sezonları için verimli görüşmeler sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN