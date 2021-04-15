"Didim Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

"Didim Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarının tanıtımı yapıldı

15.04.2021 17:35

- "Didim Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarının tanıtımı yapıldı Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilecek olan "Didim Triatlon Türkiye kupası" 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

- "Didim Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarının tanıtımı yapıldı

AYDIN - Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilecek olan "Didim Triatlon Türkiye kupası" 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlarda milli takım mücadele edecek sporcuların seçmeleri de yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu sezonun ikinci yarışını 01-02 Mayıs tarihlerinde Didim'de gerçekleştirilecek. Didim belediyesinin işbirliğiyle düzenlenecek olan "Didim Triatlon Türkiye kupası"yla ilgili olarak Didim belediyesi ek binasında bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Toplantı öncesinde geçtiğimiz yıllarda yapılan "Didim Triatlon" yarışlarını anlatan video izlettirildi ardından Onur Şentürk tarafından yarışlarla ilgili teknik bilgiler verdi.

"Triatlon Didim'in coğrafi yapısına uygun"

Tanıtım toplantısında ilk konuşan Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay "Bu seneki program için buradayız. İlk yapıldığı günden beridir gerçekten bizi heyecanlandıran ve yaptığımız bir çok organizasyonun önüne geçen bir organizasyon oldu triatlon Federasyonla bir belediye ve halk olarak sıcak diyalog kurduk. Biz yar maratonu denedik ama halkımız tutmadım ve bıraktık. Triatlon artarak devam ediyor. İlk yaptığımız yılın sonunda o günü grevli arkadaşlarla şunu konuştuk. Triatlon Didim'in coğrafi yapısına uygun ve geliştirmemiz lazım demiştim ama bundan sonraki hedefimizin Didim'de Avrupa şampiyonasının bir ayağının olduğunu söylemiştim. Geldiğimiz noktada Federasyon başkanımızla bu dile getirildi. Buna ciddi bir şekilde üstüne koyarsak buna sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Didim belediyesi, çalışanları ve Didim halkı biz bunun için uğraşacağız. Pandemi koşulları içerisinde el verdiği süreci, hijyen kurallarına riayet ederek bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"Minikler iptal, milli takım seçmeleri olacak"

Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya ise "Didim ile camiamızın sinerjisi uydu. Biz sinerjimizin uyduğu yerde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizde parkur rekoru var. Sporcular kendini deniyor. 2019'da burada katılım rekoru kırıldı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından dolayı yoğun katılım kovid önlemlerini almamızı sağlayamayacak. Minik gruplarımızı iptal ettik. Biz başta sağlık diyoruz. İnsanlar yarışları özledi ama öncelik sağlık. Minik grupları bu yarışta iptal ettik. Para-tiri atletler burada olacak. Milli takım seçme niteliğinde yarışlar olacak. Yaş grubu sporcularımız olacak. Tüm grupları alsaydık 3 binin üzerinde spor turizmi oluşturacaktık, Didim için. Öncelik sağlık ama bu sene covid önlemleri dolayısıyla bu şekilde olacak. Biz uluslar arası platforma taşınacak organizasyon olarak görüyoruz burayı, gerekli girişimleri de Belediye başkanımız ve Kaymakam beyle görüşmemiz sonrasında burayı uluslar arası arenaya taşıyabiliriz" dedi.

Didim Kaymakamı Halil Avşar ise "Bu yıl Pandemi kuralları çerçevesine yapılacak bir etkinlik. Bununla ilgili Federasyonumuzla ve Belediye başkanımızla uzun görüşmelerimiz oldu. Yarışlar 2021'de farklı olacak. Pandemi kuralları çerçevesine ve sayının da düşük olduğu bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Başarılı bir triatlon gerçekleştirmek temennimiz."dedi.Konuşmaların ardından organizasyonun anısına formaya imzalar atıldı; ardından organizasyona katılacak iki sporcu basına poz verildi.

01-02 Mayıs 2021 tarihlerindeki Didim Triatlon Türkiye kupasında Yıldız, Genç, Elit, Paratriatlon, yaş grupları ve Mixed relay kategorilerinde 400'e yakın sporcunun Didim'e gelmesi bekleniyor. Didim'deki yarışlar Altınkum bölgesi, Atatürk bulvarı, Yalı caddesinde her yıl belirlenen bölgede düzenlenecek.

Didim Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının tanıtımı yapıldı
Didim Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının tanıtımı yapıldı
Didim Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının tanıtımı yapıldı
Didim Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının tanıtımı yapıldı
Didim Triatlon Türkiye Kupası yarışlarının tanıtımı yapıldı

Triatlon, Türkiye, Mayıs, Didim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Didim Triatlon Türkiye Kupası' yarışlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular         
19:07
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı         
18:44
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı         
17:09
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 19:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Didim Triatlon Türkiye Kupası" yarışlarının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei