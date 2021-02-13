Didim Triatlonu, mayıs ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu'nun mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmanın düzenlenmesi için Didim Belediyesi ile imzaların atıldığı ve organizasyonun 1-2 Mayıs'ta düzenleneceği aktarıldı.

Didim Belediyesi'ni ziyaret eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın, görüşmede belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'a Triatlon Antrenmanı kitabını hediye ettiği kaydedildi.