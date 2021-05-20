Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Didim Belediyesi 'yle yapılan işbirliği sonucu gerçekleştirilecek organizasyonda sporcuların Kovid-19 kısıtlamalarından muaf tutulmaları için gerekli belgeleri almaları gerektiği aktarıldı.

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu