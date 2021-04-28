Didim ve Gelibolu Triatlonu Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

Didim ve Gelibolu Triatlonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada,"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı son kararlara istinaden, bu hafta sonu yapılacak Didim Triatlonu ile mayıs ayında düzenleneceği ilan edilen Gelibolu Triatlonu'nun ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Didim Triatlonu'nun 22-23 Mayıs'ta, Gelibolu Triatlonu ise 26-27 Haziran'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.