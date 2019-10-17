Son Dakika Haberleri: Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri açıklarında durdurulan 4 ayrı lastik botta toplam 139 kaçak göçmen yakalandı.

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri açıklarında durdurulan 4 ayrı lastik botta toplam 139 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 02.30, 03.30 ve 06.00'da 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 102'si Suriye, 8'i Filistin, 11'i Somali, 2'si Yemen ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 124 göçmen yakalandı. 48'i erkek, 29'u kadın ve 47'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik ekibi, aynı gün bu kez, Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında içinde bir grup göçmenin bulunduğu lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 11'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen yakalandı. 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Operasyonlarda yakalanan toplam 139 kaçak göçmen kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:37 Kaynak: DHA
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