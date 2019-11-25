Son Dakika Haberleri: Didim ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı
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Didim ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 93 göçmen yakalandı.

Didim ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 93 göçmen yakalandı.

Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında fiber tekne ve lastik botla geçen cumartesi günü saat 02.39 ve 07.55'te yasa dışı geçiş yapan göçmenler durduruldu. Yapılan kontrollerde 20'si Suriye, 17'si Afganistan, 7'si Filistin, 2'si İran ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.  Aynı gün saat 06.40'ta, Kuşadası açıklarında durdurulan lastik botta 38'i Suriye, 5'i Irak ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 14'ü kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan toplam 93 göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Suriye, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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