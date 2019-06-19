Son Dakika Haberleri: Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı

43 dakika önce

AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde durdurulan 4 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 131 kaçak göçmen yakalandı.

Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde durdurulan 4 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 131 kaçak göçmen yakalandı.
Söke'de görevli Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 02.30 sıralarında, Menderes Deltası'nın kuzeyinde hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 25'i Suriye, 13'ü Irak ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 14'ü erkek, 5'i kadın ve 22'si çocuk olan grup, kıyıya çıkarıldı. Aynı gün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Panayır Adası'nın kuzeyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, 21'i Suriye, 8'i Filistin, 3'ü Kongo ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçağı kurtardı. 11'i erkek, 7 kadın ve 15'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Saat 04.00 sıralarında ise bu kez Panayır Adası'nın güneyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki kaçaklar, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, lastik bottaki 15'i Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Irak, 1'i Somali ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçağı kurtardı. 22'si erkek ve 5'i kadın olan kaçaklar, kıyıya getirildi.
Son olarak bugün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Bulamaç Adası açıklarında bir lastik bot durduruldu. 30 Suriye uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan toplam 131 kaçak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:57 Kaynak: DHA
Aydın, Söke, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]