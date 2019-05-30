Son Dakika Haberleri: Didim Yozgatlılar Derneği ihtiyaç sahipleriyle iftarda buluştu
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Didim Yozgatlılar Derneği ihtiyaç sahipleriyle iftarda buluştu

1 saat önce

Söke ve Didim'de ilçelerinde yaşayan sosyal ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi aileler, Didim Yozgatlılar Sosyal ve Dayanışma Derneğinin iftar yemeğinde ağırlandı.

Didim Yozgatlılar Derneği ihtiyaç sahipleriyle iftarda buluştu, System.String[]
Söke ve Didim'de ilçelerinde yaşayan sosyal ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi aileler, Didim Yozgatlılar Sosyal ve Dayanışma Derneğinin iftar yemeğinde ağırlandı.

İftar yemeğine İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim ilçe emniyet müdürü Serkan Demircioğlu, Didim Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı Savaş Cengiz, Dernek başkanı Nuh Ali Yılmaz, dernek yöneticileri ile Söke ve Didim'de sosyal ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi aileler katıldı.

Ezanın okunup iftarın açılmasının ardından bir konuşma yapan dernek başkanı Nuh Ali Yılmaz dernek olarak düzenledikleri iftar yemeğine katılım sağlayan herkese teşekkür ederken, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Yozgatlılar derneğinin bu tür anlamlı bir iftar yemeğinde yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında bu tür bir kaynaşmaya vesile olanlara da teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:57 Kaynak: İHA
Serkan, Söke, Didim, Güncel
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