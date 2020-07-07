Didim zabıtası seyyar satıcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden ve yerel esnafın ekonomisine zarar veren seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.



Kent genelinde seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı müdahaleler gerçekleştiren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini ilçenin turistik noktalarından birisi olan Altınkum Yalı Caddesinde de gerçekleştiriyor. İlçede yaşayan vatandaşların bu durumdan en çok rahatsız olduğu noktalardan birisi olan Yalı Caddesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, seyyar satıcılara müdahalelerde bulundu.



Korona virüs sebebi ile turizm sezonunun geç açılması dolayısıyla ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen ve vergisini düzenli bir şekilde veren Yalı Caddesi esnafı, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın seyyar satıcılara yönelik vermiş olduğu mücadeleye büyük destek verdi.



Esnafında destek verdiği denetimleri gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Didimli vatandaşların ve misafirlerin sağlığını tehdit eden, kontrolsüz biçimde açıkta satış yapan seyyar satıcılara yasal işlem uygulayarak tezgah ve mallarına el koydu.



Zabıta yetkilileri, vatandaşlardan ve bölge esnafından 153 Zabıta hattına gelebilecek, şikayetlerin değerlendirilerek müdahale edileceğini belirtti.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; "İlçe dışından gelerek burada seyyar satıcılık yapıp halkın sağlığını tehlikeye atan ve haksız rekabetlerle esnafımızı mağdur eden kişilerle mücadelemiz devam edecektir. Esnafımız ve vatandaşlarımız bu konudan dolayı şikayetçi, denetimlerimizi ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN