Didimli balıkçılardan Başkan Atabay'a destek - Son Dakika

Didim, Yeni Mahalle'de bulunan Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı esnafı, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a destek ziyaretinde bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a yönelik iddialar üzerine, Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı esnafı Atabay'ı ziyaret ederek destek verdi. Başkan Atabay'a yönelik karalama haberler yapıldığını belirten esnaflar; "Başkan Atabay'a yönelik ortaya atılan iddiaları şiddetle kınıyoruz. Bizler Deniz Başkanımızın daima yanındayız" dediler.

Didimli esnaflar, "Başkanımız Didim'e büyük hizmetler gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı'nın yenilenmesi oldu. Çarşımız yeni hali ile daha temiz ve sağlıklı bir ortam haline geldi. Başından sonuna kadar çalışmalarla titizlikle ilgilenen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Desteklerinden dolayı esnafa teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Bazı kesimlerce üzerime atılan ahlaksızca iftiralar ve kumpaslarla karşı karşıya kaldım. Evim kurşunlandı, kızım kaçırılmaya çalışıldı. Şimdi de ahlaksızca iftiralara uğruyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramazlar. Bunlara kesinlikle boyun eğmeyeceğim. Didim'in ve Didimlinin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Attıkları çirkin iftiralar ve kurdukları kumpasın altında kendileri ezilecekler" dedi.

Başkan Atabay, "Göreve geldiğimiz günden beri faaliyete geçirdiğimiz büyük projelerden birisi de Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı oldu. Bu projeyi gerçekleştirirken kentimizde mahalle ve esnaf kültürünün kaybolmamasını istedik. Kentimize estetiğine yakışır 2 katlı güzel ve büyük bir çarşı inşa ettik. Her birinde soğuk hava deposu olacak şekilde dükkanlar ve üst katında balık yeme ve pişirme yerleri bulunan çarşımızın inşaatını esnafımıza söz verdiğimiz gibi kısa zamanda bitirerek kullanıma açtık. Ufak tefek eksikliklerimiz var, bunları da en yakın zamanda tamamlayacağız. Yeni Balıkçılar ve Manavlar çarşımız tüm esnafımıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN