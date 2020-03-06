Didimli esnaflardan kadınlar özel indirim günleri - Son Dakika
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Didimli esnaflardan kadınlar özel indirim günleri

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla indirim günleri etkinliği düzenlenecekAydının Didim ilçesinde bu yıl ilk kez Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde başlatılan 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özeli, kadınlara yönelik...

Didimli esnaflardan kadınlar özel indirim günleri, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla indirim günleri etkinliği düzenlenecek


Aydının Didim ilçesinde bu yıl ilk kez Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde başlatılan 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özeli, kadınlara yönelik indirim günleri etkinliğinin tanıtım ziyaretleri devam ediyor. Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Başkan yardımcısı Nihat Özçevik ve oda personelinin de yer aldığı heyet ilçe genelinde odaya kayıtlı tüm esnafları ziyaret edip, Kadınlar gün başlatıla için kampanyayla ilgili bilgiler verdi. Esnaf Odası heyeti kampanya için hazırlatılan broşürleri ile oda tarafından hazırlatılan saatleri dağıttı.


Oda Başkanı Şerif Erul 8 Mart Kadınlar gününe özel olarak kadınlar için 3 gün sürecek indirim günleri etkinliği için ilçe genelinde ziyaretler yaptıklarını ifade ederken "Oda olarak bu yıl ilk kez kadınlar için başlattığımız bu kampanyaya esnaflarımız destek oldular. Kadınlarımızın bu 3 günlük sürede indirimlerden yararlanması diliyoruz. Bu kampanya ayrıca esnafımız içinde bir hareketlilik olacak.Didim için başlattığımız bu kampanyayı gelecek yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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