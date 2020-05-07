Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı - Son Dakika

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever iş insanı, bir marketin 3 veresiye defterinin borçlarını kapattı. İş yeri sahibi Ümit Sancar, iş yerine astırdığı pankartla da hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Didim Yeni Mahallede 4 yıldır faaliyet gösteren bir marketin 3 tane veresiye defterini hayır sever iş insanı tarafından ödendi. Market sahibi Ümit Sancar Didim'de oturan hayırsever Necdet Özer'in iş yerine gelerek veresiye borçlarını kapatmak istediğini söylemesiyle borçların kapatıldığını söyledi.

Sancar, bu tür yardımların diğer hayırseverlere de örnek olmasını isteyerek; "Gerçekte esnaf olarak hem ben hem de müşterilerim zor durumdaydı. Biz bir nebze insanlık olarak vermeye çalıştık ama sağ olsun iş adamı Necdet Özer tarafından kapatılması hem onlar için iyi oldu hem de benim için iyi oldu. Bu krizden bizde çok etkilendik. Bizlerde kiramız olsun elektriğimiz olsun bizde ödeyemez duruma gelmiştik. Sağ olsun öyle bir iyilik yapması bizim içinde mahalle sakinleri için olumlu ve hoşgörüyle karşılandı. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu durum diğer iş adamlarına da vesile olur ve bizim gibi ufak esnafların ve mahalle bakkallarının bir nebze olsun bir nefes olur."dedi.