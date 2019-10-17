Didimli Kore Gazisi 65 yıl sonra madalya ve berat belgesini aldı

Aydının Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akdağ, 65 yıl aradan sonra madalya ve berat belgesini aldı. Akdağ'a madalya ve beratını düzenlenen törenle takdim edildi.



Kore Savaşı sırasına katılan ve savaş sonrasında 36 ay boyunca esaret altında kalan ve ardından esir takasıyla ülkemize geri dönen Kore Gazisi Ahmet Akdağ 65 yıl sonra onurlandırıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel merkezinin çalışmaları neticesinde Akyeniköy mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akdağ madalya ve berat belgesini düzenlenen törenle aldı.



Türkiye Muharip Gaziler derneği Didim temsilciliğinde yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, Gaziler ile Kore Gazisi Ahmet Akdağ ile evlatları katıldı.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilcisi İlker Türkoğlu 1950 yılında Kore'de İstihkam piyade çavuş olarak bulunan Ahmet Akdağ'ın savaş esnasında 36 ay esaretta kaldığını ve ardından esir takasıyla Türkiye'ye geri döndüğünü belirterek, yapılan çalışmalar neticesinde Akdağ'ın 65 yıl sonra gazilik madalyası ile beratını aldıklarını belirtti.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise "İlçemizde Kore gazilerimiz var; Ahmet Akdağ'ın madalyasının olmadığını bildirince, bu süreç tamamlandı ve kendisine tebliğ edildi. Kore Savaşında Türk Silahlı Kuvvetleri orada yine dosta güven düşmana göz dağı unsurunu icra etmiştir. Milletimizi başarıyla temsil etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Bugün yine ordumuz ilçemizin güneyinde bir operasyon icra ediyor. Orada şehitlerimiz var; onları da rahmetle anıyorum. Gurur duyulacak bir ordumuz var, mazlumun yanında bir ordumuz var. Bunu Kore'de, Kosova'da ve Somali'de gösterdik. Milletimizle beraber her zaman ordumuzun yanındayız; hayatta olan gazilerimize Allah selamet versin" dedi. - AYDIN