Son Dakika Haberleri: Didimli Mübadil Torunları Mübadelenin 95. Yılında Atalarını Unutmadı

Didimli Mübadil Torunları Mübadelenin 95. Yılında Atalarını Unutmadı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan'la olan mübadelenin 95. yılında Didim'e gelenlerin ilk ayak bastığı yer olarak bilinen Kovela Limanı'nda düzenlenen etkinlikte mübadil torunları atalarını andılar.

Didimli Mübadil Torunları Mübadelenin 95. Yılında Atalarını Unutmadı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan'la olan mübadelenin 95. yılında Didim'e gelenlerin ilk ayak bastığı yer olarak bilinen Kovela Limanı'nda düzenlenen etkinlikte mübadil torunları atalarını andılar.

Kurtuluş savaşı sonrasında Yunanistan'la yapılan mübadele ile Türkiye'de yaşayan Rumların Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türk'lerin mübadelesinin 95. Yıl dönümünde Didim'de (eski adıyla Yoran) Yoranların ilk ayak bastığı kara olarak bilinen Kovela Limanında anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye başkanı A.Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma Derneği başkanı Gülay Zübeyde Yalçın, Didim Rumelili romanlar derneği başkanı İlgin Var, CHP'li meclis üyeleri Ali Çağlar, Muammer Kanat ve Mustafa Yarmacı, Meandros Derneği başkanı Başak Kamacı ve dernek üyeleri katıldı.

Etkinlikte ilk konuşan Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma Derneği başkanı Gülay Zübeyde Yalçın Mübadelenin 95. yılında atalarını bir kez daha anmak adına burada olduklarını belirterek "Kurtuluş savaşı sonrasında gerçekleşen mübadele neticesinde atalarımızın Didim'e ilk ayak bastığı yer alan Kovela limanı bizler açısından çok önemli; atalarımız yanlarında gelirken gelenek ve görenekleriniz getirmiş. Bizde onları yaşatmak için çalışıyoruz. Bizler mübadil değil Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrileriyiz ve bu bilinçle çalışıyoruz."dedi.

Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay ise zorunlu göçlerin çok acılar yaşattığını belirterek "Yaşadığımız yerin kıymetini bilmek lazım. Yaşam ve mübadele zor... Bugünlere kadar gelinmiş ben bu noktada hayatını kaybedenleri rahmet diliyorum. Yaşayanların da kültürlerine sahip çıkmalı. Biz bu noktada MÜBEV evi yaptık. Burası da gelecek nesiller için önemli. Bu ev o boşluğu doldurdu. Gelecek yıl yapacağımız ilk adım anıtında bu töreni kutlarız. Buraya yapacağımız parkla o zinciri tamamlayacağımızı düşünüyorum. Seneye bu töreni o anlamlı anıtta yapacağımızı inanıyorum."dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise "Anlamlı olan bu sembolik törene katılamadığımız için mutluyum. Takdire şayen bir davranış, insanların köklerine bağlı olması güzel bir davranış. Bu sayede nesilden nesile bunlar aktarılacak."dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz, Belediye Başkanı Atabay ve dernek başkanı Yalçın denize çelenk bıraktı, etkinliğe katılanlarda denize çiçek atarak atalarını yad etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Aydın, Yunanistan, Didim, Güncel
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