DİDİMLİ YORGANCI YILIN AHİSİ SEÇİLDİ - Son Dakika

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, yılın ahisi seçilen 45 yıllık yorgancı Himmet Ünal'a, yılın kalfası seçilen Beyzat Yıkılmaz'a ve yılın çırağı seçilen Mehmet Avcı'ya törenle ödüllerini verdi.

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Aydın Valiliği önünde Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, İl Ticaret Müdürlüğü ve Sanayi Odası tarafından çelenk sunumu yapıldı. Sunumun ardından Valilik Toplantı salonunda yapılan törene; Vali Hüseyin Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, İl Ticaret Müdürü Şeref Yazıcı katıldı. Törende yılın ahisi seçilen 45 yıllık yorgancı Himmet Ünal'a, yılın kalfası seçilen klimacı Beyzat Yıkılmaz'a ve yılın çırağı seçilen tornacı Mehmet Avcı'ya törenle ödüllerini verdi.

Konuşma yapan Vali Aksoy, "Özellikle esnaf kesiminin ahilik kültürünün ortaya koyduğu değerleri sahiplenmesi ve bir sonraki kuşağa aktarması bizler için oldukça önem arz ediyor. Bugün de alanında yaptığı başarılı işiyle yılın ahisi seçilmiş olmasından dolayı Himmet Ünal'ı kutluyorum. Kalfa ve çırakların da belirlenmiş olması oldukça önemlidir. Kültürümüzün yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılması bakımından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi.

Himmet Ünal (60) ise, "Bizi çağırdıkları için büyük sevinç yaşadık. Yılın ahisi seçilmek onur verici. Layık gördükleri için hepsine çok teşekkür ederim" dedi.