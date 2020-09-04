Didimliler Atabay'a sahip çıkıyor - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a yönelik iddialara vatandaşlar tepki gösterdi.

Başkan Atabay'ın şahsına yönelik yapılan iddialara karşı vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yapılan haberlerden dolayı rahatsızlıklarını sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, "Atabay göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ortadadır, Atabay kanunların verdiği yetkiyi hep Didim'den ve bizlerden yana kullanmıştır. İlk günden bu zamana kadar halkın yanında durduğu ve halkın çıkarlarını koruduğu için defalarca çirkin saldırılara maruz kalmıştır. Kimliği açıkça belli olan bu kişiler, arkasına bazı yüksek gökdelenleri alarak Başkana yönelik sürekli saldırı gerçekleştirmiş, Belediye Başkanı açıkça hırsızlığa, rüşvete, yolsuzluğa izin vermediği için bu çirkin iddialarla karşı karşıya kalmıştır. Bizler bu kişileri Didim'de kesinlikle istemiyoruz" şeklinde destekte bulundu. - AYDIN