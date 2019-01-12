Son Dakika Haberleri: Didimspor, 1. Amatör Küme'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Didimspor, 1. Amatör Küme'de Şampiyonluğunu İlan Etti

21 dakika önce

Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup takımlarından Didimspor, şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.

Didimspor, 1. Amatör Küme'de Şampiyonluğunu İlan Etti, System.String[]
Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup takımlarından Didimspor, şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.

Bu hafta rakibinin sahaya çıkmayacağını duyurmasının ardından 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip Aydın Süper amatör kümeye çıkan ilk takım oldu.

Aydın 1. amatör küme 4. grupta Didimspor şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Söke'de oynanması gereken Sökegücü-Didimspor maçı, Sökegücünün ASKF'ya başvurark maça çıkmayacağını bildirmesinin ardından Didimspor maçı hükmen kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin bitmesine 4 hafta kala aradaki 15 puanlık farktan dolayı Didimspor namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti. Didimspor kalan tüm maçlarını da kaybetse bile önümüzdeki sezın Aydın Süper Amatörde oynamaya hak kazandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:01 Kaynak: İHA

Aydın, Spor
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