Didimspor devre arasında 3 transfer yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didimspor devre arasında 3 transfer yaptı - Son Dakika

Didimspor devre arasında 3 transfer yaptı

6 saat önce

Aydın Amatör Süper Lig 1.grubun ilk yarı lideri Didimspor devre arasında 3 nokta transfere imza attı.

Didimspor devre arasında 3 transfer yaptı, System.String[]

Aydın Amatör Süper Lig 1.grubun ilk yarı lideri Didimspor devre arasında 3 nokta transfere imza attı. Sarı siyahlı ekip BAL'da da mücadele eden orta saha oyuncusu Orhan Çulha Sökespor'dan Recep Orta ve Aydın Büyükşehir Belediyesspor'dan Ethem Yamalı'yı kadrosuna kattı.


Aydın Amatör Süper Lig 1.grupta ilk devreyi namağlup lider bitiren Didimspor sezon arasında takıma takviye yaptı. Sarı siyahlı ekip Daha önce Kuşadası 1922, İncirliova Belediyespor, Çine Madranspor ve Karpuzlu Belediyespor gibi bir çok takımda top koşturan, BAL'da da mücadele eden orta saha oyuncusu Orhan Çulha'yı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, BAL'da mücadele eden Sökespor'un orta saha oyuncusu Recep Orta ile Aydın Süper amatör küme 2. grupta mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesspor'da top koşturan stoper Ethem Yamalı'yı da transfer etti.


Genel Kaptan Özkan Caymaz eksik olan bölgelere takviye transferle yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek "İkinci yarıda eksik bölgelerimizi güçlendirme noktasında transferlere başladık. Tek hedefimiz namağlup BAL'a yükselmek; bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Orhan'ın transferiyle takımımız güçlendi. Kendisinde ikinci yarıda güzel futbol bekliyoruz"dedi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
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