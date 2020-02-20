Didimspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Didimspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi - Son Dakika Spor

Didimspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi

7 saat önce

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Didimspor, Didim Belediyespor'un 3, Sökespor'dan da ismi kadrosuna kattı.

Didimspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi, System.String[]

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Didimspor, Didim Belediyespor'un 3, Sökespor'dan da ismi kadrosuna kattı.


Aydın Süper Amatör lig 1. grup ekiplerinden Didimspor, aynı grupta mücadele eden kentin bir diğer takımı Didim Belediyespor'dan 3 ismi kadrosuna kattı. Didim Belediyespor bu yıl performanslarıyla dikkat çeken kaleci Enes Çapar, defans oyuncusu Ergin Oral ile Forvet Muahmmed Aka, Didimspor'a transfer oldu. Didimspor ayrıca Sökespor'danayrılan sol açık ve forvet oyuncusu 23 yaşındaki Canberk Ersan'ı transfer etti.


Konuyla ilgili Didimspor tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüz ilk yarı gösterdikleri performans ile dikkatleri çeken, forvet oyuncusu Muhammed Aka, defans oyuncusu Ergin Oral ve kaleci Enes Çapar ile resmi sözleşme imzalamıştır. Bu transferlerin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan ve kolaylık gösteren Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş'ın şahsında, Didim Belediyespor yönetimine, teknik ekibine ve tüm camiaya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz ayrıca sol açık oyuncusu Canberk Ersan arasında resmi sözleşme imzalanmıştır. Bu transferin gerçekleşmesinde sponsor olarak büyük katkıları olan ve transferin gerçekleşmesini sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Aydın, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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