Didimspor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Didimspor şampiyonluğunu ilan etti

6 saat önce

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup takımlarından Didimspor şampiyonluğu garantiledi.

Didimspor şampiyonluğunu ilan etti, System.String[]

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup takımlarından Didimspor şampiyonluğu garantiledi.


Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup'ta namağlup lider olarak yoluna devam eden Didimspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kuşadası'nın evinde İncirliova'ya yenilmesinin ardından sarısiyahlı ekip puan farkını 8'e çıkartıp, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu.


Hafta sonunda kendi evinden Germencikspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden sarı siyahlı ekip, en yakın takipçisi Kuşadasıspor'un kendi evinden İncirliova belediyespor'a 4-1 mağlup olması sarı siyahlı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesine neden oldu.


Grup maçlarının bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarı siyahlı ekip en yakın rakibi Kuşadasıspor'a ligin bitimine 2 hafta kala 8 puan fark attı. Didimspor bu sonuçlarla play off oynamayı garantilerken şampiyonluk kupasını ise önümüzdeki haftalarda kaldıracak. - AYDIN

İncirliova, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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