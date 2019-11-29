'Die Tote Stadt' Operası: İçsel bir çatışmanın ortasındaki Paul, eşinin ölümünü atlatabiliyor mu?

Erich Wolfgang Korngold'un ünlü operası "Die Tote Stadt" (Ölmüş Şehir), prömiyerini Münih Bavyera Devlet Operası'nda yaptı. Hikayede eşi Marie'nin ölümünün ardından hayatına kaldığı yerden devam edemeyen Paul, karısına benzeyen Marietta ile tanışır ve kendiyle içsel bir çatışmaya girerView on euronews