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Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası - Son Dakika

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası

08.02.2022 15:15
Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Deniz Yücel'in avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Yücel'in avukatları, hakaret kastı olmadığını belirterek beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Deniz Yücel'i 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 345 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

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Hasan Yılmaz, Deniz Yücel, Die Welt, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e para cezası - Son Dakika
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