Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. - Son Dakika

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yücel'in, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL