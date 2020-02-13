Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. - Son Dakika

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

6 saat önce

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı., System.String[]

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yücel'in, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL

Deniz Yücel, Die Welt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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