Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. - Son Dakika

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Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.
6 saat önce
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yücel'in, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 4 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL
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