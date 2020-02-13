Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi - Son Dakika

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

7 saat önce

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "terör örgütü PKK propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar...

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in 15 yıl 3 aya kadar hapsi istendi, System.String[]

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "terör örgütü PKK propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya dönen sanık Deniz Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Mütalaada, sanığın terör örgütü PKK ve örgüt mensuplarını övecek, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yönteme başvurmayı teşvik edecek nitelikte eylemleri olduğu anlatıldı.

Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçunun maddi unsurları oluşmadığı için bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.

Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Deniz Yücel'in muhabir olarak görev yaptığı Die Welt gazetesinde, farklı tarihteki haber ve yazılarında, "silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İddianamede, Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel, Die Welt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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