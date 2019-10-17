Son Dakika Haberleri: Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava
Son Dakika Güncel Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava

53 dakika önce

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandığı davanın dosyasının, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava, System.String[]

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandığı davanın dosyasının, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Mahkeme başkanı, celse arasında istinabe yoluyla sanık Deniz Yücel'in ifadesinin alındığı ve buna ilişkin evrakın mahkemeye ulaştığını açıkladı.

Talebi sorulan sanık avukatı Ok, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini ve savcının mütalaasını hazırlamasını beklediklerini söyledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Yücel'in muhabir olarak görev yaptığı Die Welt gazetesinde, farklı tarihteki haber ve yazılarında, "silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İddianamede, Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame, gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, mahkeme heyeti, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel, Die Welt, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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