Son Dakika Haberleri: Die Welt Yazarının, Alice Weidel'le Pozu Büyük Tepki Yarattı

Die Welt Yazarının, Alice Weidel'le Pozu Büyük Tepki Yarattı

1 saat önce

PARLAMENTODA AfD Grup toplantısında demokrasi üzerine bir konuşma yapan Henryk M. Broder'e parti Grup Başkanı Alice Weidel sarılarak fotoğraf çektirdi.

Die Welt Yazarının, Alice Weidel'le Pozu Büyük Tepki Yarattı, System.String[]
PARLAMENTODA AfD Grup toplantısında demokrasi üzerine bir konuşma yapan Henryk M. Broder'e parti Grup Başkanı Alice Weidel sarılarak fotoğraf çektirdi. Alice Weidel bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Henryk M. Broder dün akşam bizde misafir konuşmacıydı. Bu güzel akşam için kendisine teşekkür ediyorum" mesajını düştü. İslam'ı ve çok kültürlülüğü eleştiren yazılarıyla tanınan Alman gazeteci ve yazar Henryk M. Broder'in aşırı sağcı AfD'nin Grup Başkanı Alice Weidel'le sarmaş dolaş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

'BAĞIMSIZ GAZETECİLİK NEREDE KALDI'

Tepkiler bir gazetecinin hem aşırı sağcı bir partinin keskin konuşmalarıyla tanınan Grup Başkanı'yla hem de bir siyasetçiyle böyle yakın bir fotoğraf çektirmesine yönelikti. Sosyal medyada "Bağımsız gazetecilik nerede kaldı" tepkileri yağması üzerine Henryk M. Broder, yazarı olduğu Die Welt gazetesinin internet sayfasından cevap verdi. Ancak tepkiler dinmeyince, "Tepkilere anlam veremiyorum. Alice Weidel'in ne uyuşturucu ticareti ne de Berlin'deki suç şebekelerini korumaktan bir mahkumiyeti var. Tepkileri saçma buluyorum" dedi. Ama sonunda "Bunun böyle bir tepkiye yol açabileceğini önceden sezemedim. Sarılmaya hayır deseydim, doğru olurdu" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:20 

Die Welt, Güncel
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