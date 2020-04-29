Diego Angelo'dan Emre Demir itirafı: 'Bana bacak arası attığında...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Diego Angelo'dan Emre Demir itirafı: 'Bana bacak arası attığında...' - Son Dakika Spor

Diego Angelo'dan Emre Demir itirafı: 'Bana bacak arası attığında...'

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında evde yemek yiyerek kilo aldığını ifade ederken çok güzel makarna yaptığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşları arasında kaleci Silviu Lung ve forvet Muris Mesanovic ile ilgili bir ifşada bulundu.

Diego Angelo'dan Emre Demir itirafı: 'Bana bacak arası attığında...', System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında evde yemek yiyerek kilo aldığını ifade ederken çok güzel makarna yaptığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşları arasında kaleci Silviu Lung ve forvet Muris Mesanovic ile ilgili bir ifşada bulundu.


Diego Angelo, "Yemek yemeyi seviyorum. Ama takım içerisinde en çok Muris Mesanovic ve Silviu Lung yiyor. Mesanovic her şeyi yiyor. Özellikle sütlaç ve baklava. Lung ise et, tavuk, pilav, Makarna yiyor" diyerek takım arkadaşlarını ifşa etti.


Brezilyalı stoper, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir ile ilgili olarak da "Emre, Kayserispor'un Messi'si. Kayserispor'a geldikten sonra ikinci antrenmanında Emre Demir, bana bacak arası yaptı. Sonra baktı bana bir daha yapmamasını söyledim. Sonra Emre özürlendi. Emre, iyi bir çocuk, karakterli, teknik ve yetenekli. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Emre ileride çok önemli yerlerde olur" dedi.



Diego Angelo, Kayserispor, Emre Demir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:07 

YORUMLAR

Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 22:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diego Angelo'dan Emre Demir itirafı: 'Bana bacak arası attığında...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]