Diego Carlos FC Nantes'tan Kalkıyor
49 dakika önce
Defans Diego Carlos, FC Nantes'ten ayrılacak, Les Canaris'e yaptığı 108 maçtan en iyi anlarından bazılarını görecek. Merkeze girdiği süre içerisinde kulüpte dört gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:06
Defans Diego Carlos, FC Nantes
'ten ayrılacak, Les Canaris'e yaptığı 108 maçtan en iyi anlarından bazılarını görecek. Merkeze girdiği süre içerisinde kulüpte dört gol attı.
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