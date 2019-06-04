Son Dakika Haberleri: Diego Carlos FC Nantes'tan Kalkıyor
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Diego Carlos FC Nantes'tan Kalkıyor

49 dakika önce

Defans Diego Carlos, FC Nantes'ten ayrılacak, Les Canaris'e yaptığı 108 maçtan en iyi anlarından bazılarını görecek. Merkeze girdiği süre içerisinde kulüpte dört gol attı.

Defans Diego Carlos, FC Nantes'ten ayrılacak, Les Canaris'e yaptığı 108 maçtan en iyi anlarından bazılarını görecek. Merkeze girdiği süre içerisinde kulüpte dört gol attı.
Diego Carlos FC Nantes'tan Kalkıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:06 
Nantes, Spor
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