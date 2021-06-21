Siyah-Beyazlılar Diego Costa'da mutlu sona ulaşmak üzere. Brezilya asıllı İspanyol golcü, Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinden Al Nassr'ın yaptığı cazip teklifi reddetti. Costa, 5 milyon euro garanti ücret ve çeşitli bonuslar içeren teklifi düşünmeden geri çevirdi. Dünyaca ünlü golcü, Devler Ligi arenasında boy göstermek ve şöhretini kaybetmek istemiyor.
Beşiktaş, Costa ile 2.5 milyon euro yıllık ücret karşılığında prensipte anlaşmaya varmıştı. İmza parası ve çeşitli başarı bonuslarında pürüz var. Costa'ya Portekiz devi Benfica da talip. Ancak orada forma şansı bulma konusunda şüpheler var. Costa'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş formasını giyme ihtimali daha kuvvetli gözüküyor.
Son Dakika › Spor › Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti - Son Dakika Spor