Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi

Diego Costa'dan 3 haftadır olumlu ya da olumsuz yanıt alamayan Beşiktaş, İspanyol yıldızın sürekli 'Zaman istiyorum' sözleri nedeniyle rotasını alternatiflere çevirdi. İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor.
Acil santrfora ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile ilgilendiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile temas kurulmuştu ancak oyuncu L.Moskova'ya gitmişti.
Ze Luis geçen Rubin Kazan maçında sakatlanarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Moskova ekibinin taraftarları, 5 milyon euro ödenerek alınan 30 yaşındaki futbolcunun 8 maçta 1 gol atması sonrası kulübe eleştiriler yöneltti.
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