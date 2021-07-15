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Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi - Son Dakika

Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:21

Forvete takviye yapmayı planlayan Kara Kartal, Diego Costa, Luuk De Jong gibi isimlerle görüşmelerini yürütürken, gündeme bir kez daha Ze Luis geldi. Costa'dan üç haftadır yanıt alamayan Beşiktaş, Ze Luis'le iletişime geçti. Geçtiğimiz sezon Porto'dan L.Moskova'ya geçen ve umduğunu bulamayan Ze Luis'in Rusya'dan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın işine geldi.

Diego Costa'dan 3 haftadır olumlu ya da olumsuz yanıt alamayan Beşiktaş, İspanyol yıldızın sürekli 'Zaman istiyorum' sözleri nedeniyle rotasını alternatiflere çevirdi. İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor.

Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde rotayı Ze Luis'e çevirdi

YENİDEN LUIS

Acil santrfora ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile ilgilendiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile temas kurulmuştu ancak oyuncu L.Moskova'ya gitmişti.

SAKATLIK VE KÖTÜ GEÇEN GÜNLER

Ze Luis geçen Rubin Kazan maçında sakatlanarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Moskova ekibinin taraftarları, 5 milyon euro ödenerek alınan 30 yaşındaki futbolcunun 8 maçta 1 gol atması sonrası kulübe eleştiriler yöneltti.

Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi

Diego Costa, Beşiktaş, Moskova, Ze Luis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi - Son Dakika Spor


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