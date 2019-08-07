Diego Forlan futbolu bıraktı
24 dakika önce
Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, kariyerini noktaladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:05 Kaynak: AA
Uruguaylı futbolcu Diego Forlan
, kariyerini noktaladı.
Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.
Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, Manchester United
, Atletico Madrid
, Villarreal
ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcu, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa
Ligi ve UEFA Süper Kupa
zaferleri yaşadı.
Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.
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