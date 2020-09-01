Diego Forlan'ın Penarol macerası kısa sürdü! Kovuldu...

Penarol'den yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Forlan'ın teknik direktörlük görevine son verildiği belirtildi.

Penarol'den yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Forlan'ın teknik direktörlük görevine son verildiği belirtildi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından alınan kararı değerlendiren Forlan, "Bana bu şansı verdikleri için Penarol'e teşekkür ediyorum. Özellikle bana sabır, sevgi ve anlayışla yaklaşan takım oyuncularına ve taraftara teşekkür ediyorum. Sonuçta bu futbol, böyle durumlar da yaşanıyor." ifadelerini kullandı. Forlan'ın doğum yeri Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun takımlarından Penarol, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan eski yıldız oyuncuyu 2019 Aralık'ta göreve getirmişti. Uruguay temsilcisi, Forlan yönetiminde 11 maçta sadece 4 galibiyet aldı. Futbolculuğu döneminde Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Forlan, attığı gollerle 2015-16 sezonunda Penarol takımının lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağlamıştı.

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