Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor

Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan, ülkesinin takımlarından Penarol'un başına geçti.

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Spor Arena Dış Haberler | Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan, ülkesinin takımlarından Penarol'un başına geçti.


Kulüpten yapılan açıklamada, Diego Forlan ile resmen anlaşmaya varıldığı ve takımın yeni patronunun Uruguaylı efsane olduğu belirtildi.


Uruguay Milli Takım forması ile birçok başarı yakalayan Forlan; futbolculuk kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giymişti.


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Diego Forlan, Uruguay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:25 
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