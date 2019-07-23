Diego Godín Yeni Inter Takım Arkadaşlarına Katıldı
1 saat önce
Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godín, yeni Inter takım arkadaşlarına katıldı. Godín, 19-20 Serie A sezonuna hazırlanırken yaz turlarında kadroya katılır.
Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godín, yeni Inter takım arkadaşlarına katıldı. Godín, 19-20 Serie A sezonuna hazırlanırken yaz turlarında kadroya katılır.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05
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