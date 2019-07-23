Son Dakika Haberleri: Diego Godín Yeni Inter Takım Arkadaşlarına Katıldı
Son Dakika Spor Haber

Diego Godín Yeni Inter Takım Arkadaşlarına Katıldı

1 saat önce

Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godín, yeni Inter takım arkadaşlarına katıldı. Godín, 19-20 Serie A sezonuna hazırlanırken yaz turlarında kadroya katılır.

Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godín, yeni Inter takım arkadaşlarına katıldı. Godín, 19-20 Serie A sezonuna hazırlanırken yaz turlarında kadroya katılır.
Diego Godín Yeni Inter Takım Arkadaşlarına Katıldı
İtalya Serie A, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den İbrahim Amadou atağı! Monchi'yi ikna ettiler Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 21:44:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diego Godín Yeni Inter Takım Arkadaşlarına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]