Diego Perotti: Yakında bütün gerçeği anlatacağım

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Diego Perotti, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 4 maçta 3 gol kaydeden Perotti, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.