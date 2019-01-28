Son Dakika Haberleri: Diego Reyes Kiralandı

Diego Reyes Kiralandı

19 dakika önce

Fenerbahçe, Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, La Liga, Deportivo La Coruna, Güncel
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